Emmanuel Macron "effrayé" par Philippe Poutou ? Un précédent débat (culte) en cause...

Il ne fait plus de doute que l'actuel président de la République Emmanuel Macron va se présenter à un nouveau mandat. Si sa déclaration officielle se fait attendre, il se prépare en coulisses. D'après Libération, le dirigeant ne souhaite pas éviter de participer aux débats du premier tour, mais il veut le faire dans de bonnes conditions, ne souhaitant pas que cela tourne au lynchage médiatique. Parmi ses demandes selon le quotidien, ne pas se retrouver face à l'un des plus célèbres ouvriers de France : Philippe Poutou.

C'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui aurait fait part des réticences du chef de l'Etat à un débat avec Philippe Poutou. Le souvenir de l'affrontement télévisuel entre François Fillon, Marine Le Pen et le leader du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) en 2017 est encore dans les esprits : "Quand on est convoqué par la police, nous on y va, on n'a pas d'immunité ouvrière", avait-il clamé à la candidate RN. A François Fillon, ex-Premier ministre LR mis à mal par la divulgation de scandales, il avait dit : "Plus on fouille, plus on sent la corruption, la triche." D'après les journalistes de Libération, "en macronie, on ne souhaite pas voir Philippe Poutou (qui n'est pas assuré d'avoir ses 500 signatures) mitrailler le chef de l'Etat comme il avait attaqué François Fillon lors des débats en 2017."

Une information qui n'a pas échappé à l'homme politique sans filtre Philippe Poutou, qui a réagi sur Twitter : "C'est dommage ça @EmmanuelMacron, on a pourtant plein de choses à te dire. Visiblement il va falloir venir te chercher."