Philippe Poutou lynché après son dérapage sur la police : sa compagne Béatrice, son soutien face à la polémique

Conseiller municipal de Bordeaux et de Bordeaux métropole, Philippe Poutou reste sur ses positions. Un homme sans filtre qui peut compter sur le soutien de sa famille avec, en première ligne, Béatrice, celle qui partage sa vie. Il est discret sur sa vie privée et n'avait ainsi pas voulu participé à une proposition du magazine Paris Match où il devait exposer son couple, en 2016. "Ils avaient le projet de faire parler les compagnes des candidats, c'était l'été dernier. On avait dit non. Ça ne nous intéressait pas. Mais ils ont annulé le projet, je crois", disait-il à Jean-Jacques Bourdin sur RMC l'année suivante. Il avait ensuite confié : "[Béatrice] est militante NPA, elle est libertaire. Elle est professeur en école maternelle." Ensemble, ils sont parents de deux enfants.

Le visage de la bien-aimée de Philippe Poutou, Béatrice, a été remarqué au premier tour des élections présidentielles en avril 2017, puis à l'occasion du premier tour des élections municipales à Bordeaux au mois de mars 2020. L'ancien ouvrier de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde (qui a fermé en 2019), toujours aussi animé par les questions sociales, va avoir besoin de la tendresse de ses proches pour affronter l'arène médiatico-politique.