Gérald Darmanin et sa femme Rose-Marie : complices à l'Élysée après la naissance de leur bébé

Depuis que les restrictions sociales sont levées, tout le monde retrouve ses proches.Emmanuel Macron et ses soutiens s'étaient donnés rendez-vous à l'Élysée pour participer au dîner d'Etat organisé pour la visite du président itlalien Sergio Mattarella, le lundi 5 juillet 2021. On a pu y apercevoir Carole Bouquet, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, l'homme d'affaires François-Henri Pinault - venu sans Salma Hayek - ou encore, Bernard Arnault.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était également présent, venu au bras de son épouse, la directrice du groupe Havas Rose-Marie Devillers. L'avocate est récemment devenue maman pour la première fois, d'un petit garçon. "Le ministère de l'Intérieur m'avait écrit pour poser son congé paternité, mais il a été rattrapé par l'actualité, après un attentat. Il ne faut pas prendre comme références les gens de l'exécutif, à qui l'on ne permet plus de respirer ou de vivre ! Aujourd'hui, quand un ministre prend des congés payés, certains trouvent cela anormal", lâchait Emmanuel Macron lors d'un entretien fleuve au ELLE, au sujet de l'allongement du congé paternité. Quelques semaines plus tôt, Voici en disait un peu plus au sujet de ce bébé secret né au mois d'avril 2021, révélant qu'il s'agissait d'un petit garçon prénommé Maximilien.

Gérald Darmanin et Rose-Marie Devilliers se sont mariés en août dernier, à Tourcoing. Le ministre de l'Intérieur y occupait alors le poste de maire, dont il avait démissionné juste après pour se concentrer sur son agenda bien rempli de ministre. "Merci à tous pour vos félicitations ! Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet événement personnel qu'est mon mariage. J'ai souhaité qu'il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez, avait témoigné Gérald Darmanin sur Facebook. Je veux vous dire combien m'ont touché les très nombreux témoignages d'affection des Tourquennois." Les époux avaient ensuite pris la direction de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pour le dîner et la soirée, dans une propriété de la famille de la mariée.

Il s'agit là du second mariage de Gérald Darmanin...