Gérald Darminin marié : le ministre de l'Intérieur a épousé Rose-Marie

Comme annoncé il y a quelques jours, Gérald Darmanin a épousé sa compagne de longue date Rose-Marie Devillers. Les noces se sont tenues le 29 août 2020 à Tourcoing, ville dont le marié se trouve être le maire, pour encore quelques heures... Bien qu'il ait été réélu en juin dernier, il a en effet annoncé son intention de donner sa démission juste après son mariage, pour se concentrer sur son agenda bien rempli de ministre.

"Merci à tous pour vos félicitations ! Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet événement personnel qu'est mon mariage. J'ai souhaité qu'il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez, a témoigné le marié sur Facebook samedi midi. Je veux vous dire combien m'ont touché les très nombreux témoignages d'affection des Tourquennois."

Une fois les voeux échangés, Gérald Darmanin, son épouse et leurs proches ont pris la direction de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pour le dîner et la soirée, dans une propriété de la famille de la mariée. Comme l'a confirmé LCI samedi, le président de la République Emmanuel Macron n'a finalement pas assisté au mariage, ni même Nicolas Sarkozy ou Xavier Bertrand.

Il s'agit d'un second mariage pour le ministre de l'Intérieur, arrivé au gouvernement de Jean Castex début juillet. Le premier flic de France l'avait annoncé en décembre dernier dans les pages de Paris Match, quelques mois avant son arrivée à l'hôtel de Bouveau : à 37 ans, il veut "se poser et avoir des enfants".

Une couple qui dure

Mais qui est donc la mariée ? Âgée de 33 ans, Rose-Marie est directrice conseil chez Havas. Comme son époux, la jeune femme vient du Nord de la France et elle a fait ses études de droit et de management à l'Université de Lille. C'est par l'intermédiaire de Michel Bettan, le vice-président exécutif d'Havas Paris, que cette "belle-plante bosseuse" - selon le magazine Closer - a fait la rencontre de Gérald Darmanin il y a déjà quelques années : Michel Bettan et le futur ministre de l'Intérieur ont tous les deux travaillé au côté de Xavier Bertrand en 2009, lorsque celui-ci dirigeait l'UMP.

Avant de se dire "oui", Gérald Darmanin et Rose-Marie ont profité de quelques jours de vacances près de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Des congés d'été qui ont été régulièrement interrompus par plusieurs déplacements du ministre de l'Intérieur, dont le début de mandat a été marqué par la polémique autour d'une enquête pour viol dont il fait l'objet depuis 2017. Une plainte dont il s'est défendu au micro d'RTL en juillet dernier, affirmant n'avoir "évidemment" rien à se reprocher et estimant pouvoir marcher "la tête haute".