Gérald Darmanin : Mariage surprise avec Rose-Marie pour le ministre

À 37 ans, le ministre de l'Intérieur s'apprête à convoler en justes noces pour la deuxième fois. À en croire le magazine Closer, Gérald Darmanin va en effet épouser Rose-Marie Devillers le week-end du 29 août 2020. Un mariage pour le premier flic de France et sa compagne qui survient des années après qu'ils ont été présentés.

Il l'avait annoncé en décembre dernier dans les pages de Paris Match, quelques mois avant son arrivée à l'hôtel de Bouveau : Gérald Darmanin veut "se poser et avoir des enfants". Avant de peut-être fonder une famille, le couple va donc se marier lors d'une cérémonie qui sera célébrée le week-end prochain. Mais qui est donc la future mariée ? Âgée de 33 ans, Rose-Marie est directrice conseil chez Havas. Comme son fiancé, la jeune femme vient du Nord de la France et elle a fait ses études de droit et de management à l'Université de Lille. C'est par l'intermédiaire de Michel Bettan, le vice-président exécutif d'Havas Paris, que cette "belle-plante bosseuse" - selon Closer - a fait la rencontre de Gérald Darmanin il y a déjà quelques années : Michel Bettan et le futur ministre de l'Intérieur ont tous les deux travaillé au côté de Xavier Bertrand en 2009, lorsque celui-ci dirigeait l'UMP.

En attendant de pouvoir se dire "oui", Gérald Darmanin et Rose-Marie ont profité de quelques jours de vacances près de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Des congés d'été qui ont été régulièrement interrompus par plusieurs déplacements du ministre de l'Intérieur, dont le début de mandat a été marqué par la polémique autour d'une enquête pour viol dont il fait l'objet depuis 2017. Une plainte dont il s'est défendu au micro d'RTL en juillet dernier, affirmant n'avoir "évidemment" rien à se reprocher et estimant pouvoir marcher "la tête haute".