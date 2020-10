Gérald Darmanin bientôt papa : son épouse Rose-Marie est enceinte !

Douce nouvelle pour notre ministre de l'intérieur. Gérald Darmanin, qui a récemment intégré la famille politique française, grand cru Élysée, s'apprête à voir la sienne s'agrandir. Comme le révèle le magazine Closer dans son numéro à paraître le vendredi 16 octobre 2020, son épouse Rose-Marie Devillers serait enceinte de 4 mois. Le sexe du bébé est encore inconnu.

J'ai souhaité que mon mariage soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret

Les choses s'accélèrent pour les amoureux. Le 29 août 2020, Gérald Darmanin a épousé Rose-Marie Devillers, sa compagne, dans la ville de Tourcoing dont il était le maire il y a peu de temps – avant de décoller pour Boulogne-sur-Mer histoire de fêter dignement leur amour. "Merci à tous pour vos félicitations, se réjouissait-il sur sa page Facebook. Vous avez été nombreux à me formuler des messages de félicitations dans cet événement personnel qu'est mon mariage. J'ai souhaité qu'il soit le plus intime possible afin de garder une part de jardin secret nécessaire à chaque homme et à chaque femme. Je sais que vous le comprendrez. Je veux vous dire combien m'ont touché les très nombreux témoignages d'affection des Tourquennois."

J'ai l'impression d'être devenu un homme

Divorcé après six ans de mariage, notre ministre de 38 ans évoquait son envie, son besoin de "se poser et d'avoir des enfants" dans les colonnes de Paris Match. "J'ai l'impression d'être devenu un homme", annonçait-il. Gérarld Darmanin et Rose-Marie Devillers se sont rencontrés il y a quelques années grâce à Michel Bettan, le vice-résident exécutif d'Havas Paris. Un petit coup de pouce qui s'est transformé en véritable coup du sort...