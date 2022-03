Slimane et sa nouvelle vie de papa : moment complice en cuisine avec sa fille

Le chanteur Slimane savoure sa nouvelle paternité. Après des débuts compliqués dus notamment à la naissance prématurée de sa fille, l'interprète d'Avant toi a pris ses marques et profite de sa nouvelle vie. Il s'est affiché tout sourire pour une séance cuisine avec sa petite princesse.

Loin des caméras et de la scène, Slimane ne semble pas s'ennuyer pour autant. Les fans ont pu le retrouver sur Instagram ce mercredi 16 mars pour un moment de détente en cuisine qu'il a partagé avec sa fille. C'est d'ailleurs tout sourire que le chanteur s'est filmé, sa fille accroché sur le ventre, pour ces instants de complicité père-fille. "Elles ont bien changé, mes sessions cuisines" a commenté l'ancien gagnant de The Voice sur sa story, qui doit désormais tout faire accompagné de son bébé (voir diaporama).

Le chanteur de 32 ans devra néanmoins prendre du temps pour lui, s'il souhaite terminer sa tournée avec son amie Vitaa, le Versus Tour, lequel fera notamment escale à Paris La Défense Arena le 17 décembre 2022. A la suite de quoi, Vitaa (qui se considère comme la tante de la fille de son ami) et Slimane reprendront des routes séparées et leur carrière solo. Ce dernier avait d'ailleurs expliqué en janvier pour la Voix du Nord : "C'est la fin de plein de choses, mais c'est aussi le début d'autres choses à deux, on est en studios ensemble pour s'aider sur nos albums respectifs, et puis il y a cette tournée qui va durer encore jusque fin 2022. On a toujours su qu'il y aurait une fin."

Mais en attendant, le chanteur profite de ce début d'année où tout lui sourit. Son enthousiasme débordant se ressent notamment sur Instagram où il enchaine les déclarations d'amour à sa fille. "Le monde est une catastrophe mais chaque seconde que je passe avec toi me rappelle combien la vie est belle ma fille... Tu seras fière tu seras libre tu seras tout ce que tu voudras être ma fille car je serais là. Je t'aime" pouvait-on lire début mars sur le compte de l'artiste.