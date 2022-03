Slimane : Sa fille déjà généreusement gâtée par Vitaa, il dévoile une photo de bébé avec son cadeau !

En janvier dernier, le populaire chanteur Slimane révélait être devenu papa d'une petite fille née avec deux mois d'avance. Après avoir passé plusieurs semaines de stress à l'hôpital, l'ancien candidat de The Voice a démarré une vie normale avec bébé à la maison. Et il ne résiste pas à l'envie de partager un peu de son intimité avec ses followers sur Instagram. Ce 15 mars, il a posté une nouvelle photo de sa fille, le visage soigneusement caché par un émoji.

Dans la story de son compte, Slimane a donc dévoilé un cliché de son bébé allongé sur le dos. En légende, il écrit : "Quand sa tata Vitaa lui donne déjà de mauvaises habitudes." Un petit message accompagné de quelques émojis coeur. L'artiste âgé de 32 ans, qui reste très mystérieux sur sa vie de couple et sa sexualité même si l'on sait qu'il a connu une rupture récente, évoquait le cadeau généreux reçu de sa grande complice Vitaa : une robe Baby Dior ! Il s'agit précisément d'une robe Jacquard de velours stretch à motif Dior qui coûte dans les 400 euros. Un beau cadeau de naissance de la part de la chanteuse, elle-même enceinte de son troisième enfant. "Il rêvait d'avoir un enfant depuis très longtemps. Je considère sa fille comme ma nièce", a récemment déclaré la star à Sud Info. La demoiselle risque donc d'être souvent gâtée !

Slimane, qui est apparu aminci et en manque de vacances sur Instagram, est un homme comblé par la vie entre la venue au monde de sa fille et sa carrière qui cartonne. Le chanteur poursuit avec Vitaa les concerts de leur tournée Versus Tour, laquelle fera notamment escale à Paris La Défense Arena le 17 décembre 2022. Après cela, les deux amis, qui ont multiplié les tubes (Avant toi, Pas beaux ou encore Je te le donne) reprendront des routes séparées. "C'est la fin de plein de choses, mais c'est aussi le début d'autres choses à deux, on est en studios ensemble pour s'aider sur nos albums respectifs, et puis il y a cette tournée qui va durer encore jusque fin 2022. On a toujours su qu'il y aurait une fin", avait notamment confié le chanteur à La Voix du Nord en janvier.