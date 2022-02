Slimane : Première photo "posée" avec sa fille, il dévoile une partie du prénom !

Le chanteur Slimane est un papa comblé et heureux. C'est ce qui transparaît de chacune de ses sorties avec son nouveau-né, une fille née prématurément. L'ancien gagnant de The Voice avait d'ailleurs confié s'être énormément inquiété, multipliant les visites à l'hôpital pendant un moment.

Ce jeudi 24 février, le chanteur a eu des mots très touchants à l'égard de son bébé sur Instagram : on le sent déjà totalement épanoui dans son rôle de père ! En effet ce dernier a posté une photo où il apparait tout sourire dans un pull en laine blanc qui fait ressortir ses tatouages sur les mains (un soleil et une lune) pendant qu'il est en train de porter sa petite fille. Les fans craqueront devant ce magnifique cliché, sans aucun doute.

"Le monde est une catastrophe mais chaque seconde que je passe avec toi me rappelle combien la vie est belle ma fille ...Tu seras fière tu seras libre tu seras tout ce que tu voudras être ma fille car je serais là ..." a déclaré Slimane en légende de sa photo qui faisait référence notamment aux bombardements en Ukraine dans la première partie de son message. Il a également terminé son hommage en affirmant "je t'aime E...", l'occasion pour le chanteur de lâcher un indice sur le prénom de sa fille... En attendant qu'il soit entièrement révélé, les fans pourront s'amuser à deviner le fameux prénom et se laisser aller à toutes sortes de spéculations. La liste de personnalités à avoir réagi est longue. On notera que Léa Castel, le rappeur Tunisiano, Vitaa, Flora coquerel, Nikos Aliagas ou encore Caroline Costa ont apporté leur amour et leur soutien au jeune artiste de 32 ans.