Slimane papa gaga : tendre câlin, sa fille dans les bras

Avant l'année dernière, Slimane n'avait d'yeux que pour sa communauté de fans, nombreuse depuis son passage dans le télé-crochet de The Voice sur TF1. Mais depuis le mois de janvier, un petit être est venu chambouler ce quotidien d'artiste à mille à l'heure. Slimane annonçait le 27 janvier sur son compte Instagram être devenu papa pour la première fois. L'arrivée de sa fille a fait voir la vie autrement à Slimane. Il faut dire qu'il ne peut plus vivre sans elle. Sur les réseaux sociaux, l'acolyte de Vitaa partage de nombreux instants câlins avec son bébé, en toute sérénité. Ce mardi 22 février, l'artiste s'est filmé sa fille dans les bras, fermement accrochée à son papa chéri : "Toi t'es quelqu'un tu vas t'accrocher dans ta vie, tu ne pas lâcher l'affaire" a déclaré Slimane tout sourire en story Instagram, dévoilant au passage les petits poings de son bébé bien agrippé au t-shirt de son père.

Il faut dire que les débuts de sa paternité ont été compliqués. Lorsqu'il a pris la parole pour annoncer la naissance de sa fille en janvier dernier, Slimane avait les larmes aux yeux. Son bébé, né avec deux mois d'avance, nécessitait une observation de chaque instant : "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis". Slimane avait gardé le secret pour de bonnes raisons : "Si je ne vous en ai pas parlé avant, c'est parce que ça fait vingt-cinq jours que je fais des allers-retours à l'hôpital, et que j'attends seulement que ma fille aille mieux, que j'ai l'oreille posée sur elle pour entendre si elle respire, que j'ai les yeux rivés sur le moniteur pour vérifier qu'elle ne fait pas de tachycardie".

Tout semble rentrer dans l'ordre pour le duo père-fille. L'identité de la maman n'a quant à elle pas été dévoilée. Elle ne le sera sans doute jamais. En revanche, Slimane a bel et bien confirmé qu'il était célibataire le jour de la Saint-Valentin. Une solitude loin de l'inquiéter, surtout depuis qu'il est devenu papa : "Je suis en train de rigoler tout seul car l'année dernière à la même période, j'étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint Valentin avec quelqu'un d'autre... Un an plus tard, je vis ma best life". Avant elle, Slimane n'avait rien.