Amel Bent : cette coach de The Voice qu'elle "trouvait chelou" avant de la connaitre !

"Je ne l'imaginais pas super drôle ou rock'n'roll !" Lorsqu'Amel Bent parle de sa nouvelle collègue Nolwenn Leroy, avec qui elle partage le fauteuil rouge de The Voice, elle est plutôt cash. "Je ne te cernais pas du tout. Ta musique, ton univers... je me disais 'elle est chelou !'", a-t-elle confié à Télé 7 jours. Il faut dire que même si elles sont toutes deux issues de télé-crochet (Popstar et Star Academy), les deux chanteuses n'ont pas vraiment le même style.

Cependant, en partageant les scènes des Enfoirés (elles y participent depuis 2006) et les plateaux télé, elles ont peu à peu appris à se connaître. "Je me suis trompée. Tout a changé quand je l'ai vue en famille", explique Amel Bent. Nolwenn Leroy confirme : "C'était au Gala de l'Union des artistes. Ma mère et ma soeur étaient là. Il s'est passé quelque chose".

"On a parlé. Amel a eu les larmes aux yeux, car elle s'est rendue compte que nous avions ce point commun d'être proches de nos mamans, de nos familles", se souvient la chanteuse bretonne. La magie finit par opérer lorsque les deux femmes deviennent maman. "J'ai été submergée d'émotion. Je la voyais évoluer, devenir mère à un moment où moi aussi, je songeais à le devenir".

Amel Bent, enceinte de son troisième enfant, est en effet la mère de deux petites filles, Sofia et Hana, nées en 2016 et 2017. Nolwenn Leroy, quant à elle, a accueilli un fils, Marin, en 2017 de ses amours avec le joueur de tennis Arnaud Clément . Cependant, la jeune femme sait qu'elle peut parfois avoir un abord difficile.

"Je n'ai pas beaucoup d'amis, a-t-elle expliqué au magazine. Et j'ai pris conscience que je pouvais renvoyer cette image, oui, un peu distante. Je ne sais pas d'où ça vient". Heureuse qu'Amel Bent ait enfin compris "son univers", elle a intégré The Voice pour la première fois cette année après plusieurs occasions manquées.