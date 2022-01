Les Enfoirés : Un footballeur, une star de The Voice, une athlète... Les nouvelles recrues de la troupe !

Cette année, le spectacle des Enfoirés est baptisé Sur un air d'Enfoiré... C'est à l'Arena de Montpellier que la troupe enregistre ses concerts, en plus petit comité que prévu. En effet, plusieurs personnalités ont contracté la Covid-19 ou sont cas contact et donc dans l'impossibilité d'assurer le show, exceptionnellement sans public en raison de la crise sanitaire. Mais comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, de nouveaux visages rejoignent Les Enfoirés 2022.

Les habitués de la troupe ont retrouvé Thomas Pesquet, l'astronaute le plus célèbre de France. Il montera sur scène au côté d'une autre personnalité bien connue, à savoir le footballeur Kylian Mbappé. L'international français qui évolue au Paris Saint-Germain est déjà apparu auprès des Enfoirés en 2019, accompagné du coach des Bleus, Didier Deschamps. En plus de ces deux superstars, quatre nouveaux chanteurs rejoignent la troupe. Anne Sila, gagnante de The Voice All Stars, Joyce Jonathan, Jérémy Frérot et Camélia Jordana donneront de la voix au même titre qu'Arnaud Ducret, humoriste qui débarque lui aussi au sein de cette grande famille. Le musicien Renaud Capuçon sera présent sur l'un des tableaux de la fête, et l'athlète handisport Pauline Déroulède ouvrira le spectacle.

En plus de ces nouvelles recrues, les piliers des Enfoirés rempilent en 2022. Julien Clerc, Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Zazie, Amel Bent, Patrick Fiori, Bénabar, Lorie, Soprano, Claudio Capeo, Amir, MC Solaar, Isabelle Nanty, Nolwenn Leroy, Sébastien Chabal, Gérard Jugnot et La Bande à Fifi (Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan et Julien Arruti) ont répondu présents. Garou signe de son côté son grand retour après cinq ans d'absence, tout comme Catherine Lara, qui n'était plus apparue depuis une dizaine d'années.

Tant de grands noms qui devront faire sans Mimie Mathy, qui vient de subir une opération mais aussi bien d'autres, positifs à la Covid-19 ou cas contact. Parmi les absents, Jenifer, Christophe Maé, Jane Birkin, Jeff Panacloc, Michèle Laroque, Claire Keim ou encore Carla Bruni.

Rappelons que chaque vente de CD et DVD du show permet d'offrir 17 repas au profit de l'association Les Restos du Coeur.