Les Enfoirés 2022 : Plusieurs artistes absents, la Covid-19 a frappé...

Direction l'Arena de Montpellier pour le tournage des concerts de l'édition 2022 des Enfoirés. Un spectacle très attendu, qui se déroulera cette année encore sans public, et qui a été fortement perturbé par la Covid-19. En effet, comme le rapporte la rédaction de Télé Loisirs, plusieurs personnalités ont dû renoncer au show en raison du virus qui circule.

Comme l'an passé, une fois arrivée sur place, la quarantaine d'artistes a dû effectuer un test PCR. Et ce fût l'hécatombe... En effet, toujours d'après les informations de nos confrères, ils sont plusieurs à avoir été testés positifs à la Covid-19. D'autres stars, considérées comme cas contact, ont alors pris la lourde décision d'annuler leur venue. Parmi les absents, Christophe Maé, Jane Birkin, Jeff Panacloc, Michèle Laroque, Claire Keim ou encore Carla Bruni. De son côté, Michaël Youn est "confiné dans sa chambre d'hôtel" dans l'espoir que sa "charge virale" redescende avant la fin des tournages ce lundi 24 janvier 2022 au soir, comme l'a indiqué Anne Marcassus, la productrice artistique du spectacle, à Télé Loisirs.

Des noms qui s'ajoutent à celui de Jenifer, elle aussi privée de concert en raison du virus. "Grande déception pour moi de ne pas pouvoir aller soutenir les Enfoirés cette année. Mais la Covid-19 s'est encore invitée chez moi pour la 2e fois ! Je suis de tout coeur avec les équipes des bénévoles, des techniciens, des artistes qui vont encore donner le meilleur pour en appeler à la générosité de tous. Forza. Je vous aime", a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. Tant de contaminations alors que la production a sorti les grands moyens. En effet, d'après France Bleu, les organisateurs ont mis en place un protocole on ne peut plus strict nécessitant l'utilisation de 10 000 masques jetables, de 5000 masques FFP2, de 1000 litres de gel hydro-alcoolique et de plus de 750 tests PCR.

En plus de ces annulations de dernière minute en raison du variant Omicron, d'autres stars très attendues ne seront pas de la partie. Mimie Mathy n'a en effet pas pu participé aux Enfoirés 2022 car elle a subi il y a quelques jours une opération chirurgicale l'en empêchant.

Le concert, baptisé cette année Sur un air d'Enfoirés, sera diffusé début mars sur TF1. Plus que jamais, la vente des CD et DVD du show vont compter. Pour chaque vente, 17 repas seront offerts au profit de l'association Les Restos du Coeur.