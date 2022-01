Les Enfoirés 2022 : Les concerts auront lieu sans public, une décision "qui a un impact financier important"

L'annonce est tombée sur le site des Enfoirés. C'est sans public que les concerts seront enregistrés. Explications...

Suite aux annonces du gouvernement et de la crise du Covid-19, les représentations du spectacle des Enfoirés qui devaient avoir lieu du 20 au 24 janvier 2022, à la Sud de France Arena de Montpellier, n'accueilleront pas de public. C'était déjà le cas l'année dernière. Les concerts seront donc enregistrés afin d'être diffusés sur TF1 et permettre la production des CD et des DVD qui seront en vente dès le lendemain de la diffusion.

"Nous partageons la déception des spectateurs qui ne pourront être présents à notre grand rendez-vous solidaire annuel et souhaitons les remercier chaleureusement pour leur fidélité depuis plus de 30 ans. Nous pensons également à tous les artistes Enfoirés qui s'engagent fidèlement avec les Restos du Coeur depuis 30 ans et qui assureront cette année encore un très beau spectacle dans des conditions inhabituelles. Nous avons pris la​ décision d'annuler la présence du public, conformément aux règles sanitaires en vigueur actuellement, instaurant des jauges très limitées, afin de garantir la sécurité sanitaire de notre public, à l'heure même où l'évolution de la situation pandémique est défavorable et reste incertaine. Cette décision, qui a un impact financier important, répond également aux besoins d'organisation et de logistique de notre public. Nous ne souhaitions pas les soumettre à ce climat d'incertitude et à d'éventuelles autres mesures restrictives de dernière minute", est-il écrit dans le communiqué de presse.

Les modalités de remboursement ou de cession des billets des spectacles des Enfoirés 2022 ont également été dévoilées : après avoir reçu l'email du réseau de billetterie expliquant la démarche à suivre il sera possible de se faire rembourser avant 31 janvier 2022 ou de céder son billet (sans déduction fiscale possible), sachant que l'intégralité du montant sera allouée aux missions sociales des Restos du Coeur. La situation n'a jamais été aussi précaire notamment à cause de la crise du coronavirus.

Les Restos du Coeur ont accueilli et accompagné 1,2 million de personnes et distribué 142 millions de repas.