Mimie Mathy bientôt hospitalisée : elle en dit plus sur sa future opération

Le 22 janvier 2022, Mimie Mathy sera de retour sur France 3 dans la peau de la capitaine de police Marie Jourdan. L'actrice et humoriste de 64 ans s'était ainsi rendue à Angoulême pour les besoins du tournage de la fiction. Pour l'occasion, elle a accordé une interview à Télé 7 Jours et a ainsi confirmé qu'elle ne ferait pas partie de la troupe des Enfoirés cette année, la faute à une intervention chirurgicale.

Depuis 1994, Mimie Mathy a le plaisir de faire partie de la troupe des Enfoirés, et même d'en être la marraine depuis 2008. Elle est ainsi l'une des figures emblématiques des spectacles qui ont pour but de récolter de l'argent pour les Restos du coeur. Son absence en 2017 a donc été remarquée et elle le sera tout autant cette année, puisqu'elle ne pourra pas rejoindre les autres artistes sur scène pour tourner le show qui aura lieu sans spectateur et qui sera diffusé sur TF1 et enregistré pour les CD et DVD vendu le lendemain de la diffusion (les six concerts prévus du 20 au 24 janvier 2022 à Montpellier ont été annulés). "Je dois subir une légère intervention pour mon dos. Rien à voir avec ce que j'ai connu il y a cinq ans, où j'ai dû rester immobilisée pendant un moment. Il s'agit juste d'une petite révision, que nécessite mon physique un peu 'extra-ordinaire'", a expliqué l'épouse de Benoist Gérard.

En effet, en 2017, Mimie Mathy a subi une lourde opération à la suite d'un "gros problème de dos" comme elle l'avait confié à Europe 1. Elle avait précisé que contrairement à ce qui avait été dit, elle n'avait pas été sur le billard pour une hernie discale ."C'était un tout petit peu plus grave mais je ne voulais pas inquiéter tout le monde, c'était une arthrodèse [opération qui doit bloquer une articulation lésée par l'obtention d'une fusion osseuse dans le but de corriger une déformation, NDLR], ça ne dit rien à personne mais c'est une opération qui dure six heures. Il vaut mieux que le médecin n'ait pas la tremblote", avait-elle expliqué. Puis, elle avait donné davantage de précision auprès de Gala la même année : "Il fallait bloquer les quatrième et cinquième vertèbres lombaires, dégager le chemin pour que la moelle épinière soit tranquille... On appelle ça une arthrodèse. (...) J'ai été ouverte de trente centimètres. Durant six heures d'anesthésie."

Si Mimie Mathy ne sera pas présente, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver d'autres personnalités emblématiques telles que Lorie, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy ou encore Michaël Youn. La danseuse professionnelle de Danse avec les stars, Fauve Hautot, ou encore la gagnante de The Voice All Stars 2021, Anne Sila rejoignent quant à elles la troupe.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 17 janvier 2022.