Les Enfoirés 2022 : Jenifer privée de concert, elle explique son absence

Le show avait eu lieu, l'année dernière, sans public, depuis la Halle Tony-Garnier de Lyon. Il faudra à nouveau se passer de spectateurs en 2022 à cause de cette satanée pandémie et des précautions sanitaires indispensables à appliquer en de telles circonstances. Les concerts auraient dû avoir lieu du 20 au 24 janvier. Les organisateurs ont mis en place un protocole, très strict, qui a notamment nécessité l'utilisation de 10 000 masques jetables, de 5000 masques FFP2, de 1000 litres de gel hydro-alcoolique et de plus de 750 tests PCR selon France Bleu. Plus que jamais, la vente des CD et DVD du show vont compter. Pour chaque vente, 17 repas seront offerts au profit de l'association Les Restos du Coeur.

On peut également regretter l'absence de Mimie Mathy pour cause d'opération...