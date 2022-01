Philippe Lacheau et Elodie Fontan : Jolie complicité du couple au Festival de l'Alpe d'Huez !

C'est sans doute l'un des déplacements professionnels les plus sympathiques de l'année calendaire ! Le lundi 17 janvier 2022, Philippe Lacheau a débarqué en trombe du côté des neiges d'Isère pour assister au Festival de l'Alpe d'Huez. L'occasion de se réveiller avec une vue splendide sur la montagne, de déjeuner et dîner depuis son chalet - priorité sur le fromage fondu ! - mais surtout de rire, encore et toujours, en assistant à cette 25e édition de l'événement dédié à la comédie française.

Evidemment, Philippe Lacheau n'était pas seul à faire le déplacement pour assister aux nombreuses projections de l'Alpe d'Huez. Comme on peut le voir sur son compte Instagram, le comédien de 41 ans a retrouvé sa chère et tendre compagne Elodie Fontan ainsi que ses très bons amis, ses BFF, Tarek Boudali et Julien Arruti. Et pour cause ! Ils sont tout quatre à l'affiche du film Super-héros malgré lui, réalisé par Philippe Lacheau himself, qui sera diffusé en salles obscures à partir du 9 février 2022.

Le lundi 17 janvier 2022, un peu à l'avance, le cinéaste et ses compères sont donc venus défendre leur projet à base de blagounettes, de capes et de tenues moulantes. Etaient également présents, pour assister à cette soirée d'ouverture, l'animateur Christophe Beaugrand, Joséphine Japy, Poqssi, Style Tonic, Mayadorable, l'humoriste Bérengère Krief, Gérard Jugnot, Charlotte Gabris, Sarah Lelouch, Mathilde Seigner ou encore Ruben Alves. En couple depuis 2015, Philippe Lacheau et Elodie Fontan sont parents d'un garçon baptisé Raphaël, né en décembre 2019, qui n'apparaît évidemment pas sur les photographies officielles du festival. Un super pouvoir leur permet, sans doute, de le bercer à distance depuis la salle de projection !