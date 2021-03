Les Enfoirés 2021 : Amel Bent en larmes, la chanteuse craque sur scène dans les bras de Christophe Willem

C'était une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. Et pourtant, cette nouvelle session des Enfoirés, produite par Anne Marcassus et réalisé cette année par Serge Kalfon et diffusée sur TF1 le 5 mars 2021, était bourrée d'émotions. Tourné dans la ville de Lyon en janvier dernier, le spectacle a dû se faire sans la présence d'aucun spectateur dans la salle. À la fin du show, à cause de la pandémie de Covid-19, la cinquantaine de bénévoles qui rejoint habituellement les artistes l'a fait... en respectant la distanciation sociale, en bas de la scène, en s'accrochant à des poteaux lumineux très éloignés les uns des autres.

Serait-ce la joie de retrouver la scène ? Le fait de retrouver ses grands copains après des mois d'isolement ? Cette tenue de mariée qui avait ravivé en elle de lointains souvenirs ? Les paroles et la mélodie de Jean-Jacques Goldman qui résonnaient dans son âme ? En entonnant le titre emblématique des Enfoirés, La Chanson des Restos, pour clôturer le programme, Amel Bent n'a pu se retenir de verser quelques larmes. La gorge visiblement nouée, la jeune femme a heureusement pu compter sur ses voisins de scène, Christophe Willem et Slimane, pour sécher ses pleurs à l'aide de rires et d'accolades.

Les coeurs des téléspectateurs se sont serrés à plusieurs reprises, le soir du 5 mars. Les Enfoirés ont, entre autres, rendu hommage au chanteur Christophe - décédé le 16 avril 2020 - quand Christophe Maé, Jean-Louis Aubert et Zazie ont entonné une vibrante reprise du titre Les Paradis Perdus. La petite troupe a aussi interprété le sublime hymne de cette année, Maintenant, écrit par Slimane et composé avec Yaacov Salah et Meir Salah. Côté audience, le spectacle a remporté la mise haut la main puisque TF1 a réalisé son plus beau score de 2021 avec 9,25 millions de téléspectateurs, soit 38,3% de l'ensemble du public. Côté finances, en revanche, il va falloir acheter en masse les CD et DVD issus du show. Le public n'ayant plus accès aux salles de spectacle, Les Restos du Coeur ont perdu près de 5 millions d'euros de vente de tickets. Le mot est donc donné : on compte sur vous.