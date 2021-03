Les Enfoirés 2021 : Amel Bent en mariée, Carla Bruni-Sarkozy divine... 1res images du show

Les Enfoirés, plus motivés que jamais en cette période difficile

Un show qui aurait pu ne pas voir le jour. En janvier dernier, Mimi Mathy confiait à nos confrères du Dauphiné libéré être ravie de pouvoir finalement assurer le spectacle, malgré la crise... et surtout en temps de crise ! "Je suis déjà très contente que ça puisse se faire, dans cette année si particulière, avait-elle déclaré. Sans la participation des spectateurs, les restos du coeur vont avoir un gros manque à gagner, plus de 4 millions d'euros. Alors il nous faut faire un spectacle qui permettra aux CD et aux DVD de se vendre encore plus. On doit être plus motivés que jamais." Soucieuse, comme le reste de la bande, d'aider au mieux les Restos du coeur, elle évoquait l'idée d'un "concert en streaming dans les mois qui viennent"...

De son côté, Nolwenn Leroy révélait à Télé Loisirs fin février avoir longuement réfléchi avant de rempiler. "Très honnêtement, j'ai hésité avant de venir cette année. Avec la crise de la Covid-19, je me suis posée plein de questions. Le mot 'bulle sanitaire' me faisait peur", avouait-elle. Mais la nécessité de faire ce show a pris le dessus, et évidemment le tournage s'est passé sans accroc.

Nouvelles recrues, l'hymne, les audiences

Cette année, plusieurs personnalités rejoignent la troupe. Le chanteur et nouveau coach de The Voice (TF1) Vianney sera cette année de la partie au même titre que l'humoriste et comédien Kev Adams, qui a également annoncé sa participation aux Enfoirés 2021 sur les réseaux sociaux. L'actrice Alice Taglioni, la comique Inès Reg ainsi que la jeune Rebecca (10 ans), gagnante de The Voice Kids saison 7 en octobre 2020, feront elles aussi le show. Carla Bruni-Sarkozy signe quant à elle son grand retour. La chanteuse également épouse de Nicolas Sarkozy officiait au sein de la joyeuse bande jusqu'en 2007. Après quinze ans d'absence, la revoilà ! Rappelons tout de même que l'ex-Première dame de France a participé au spectacle en 1995, en 1997 puis en 2007. En 2018, Carla Bruni envisageait déjà un retour qui n'a finalement pas eu lieu à cause d'une mauvaise grippe.

Ces nouvelles recrues rejoignent les habitués des Enfoirés à l'instar de Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kad Merad, Christophe Willem, Michaël Youn, Lorie Pester,Zazie ou encore Michèle Laroque.

Rappelons que l'hymne, intitulé Maintenant, est composé par Slimane, lui aussi attendu sur scène. "Aujourd'hui encore, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, ne l'oublie pas", chantent les artistes. Un bel hommage à l'hymne de 1994 écrit par Jean-Jacques Goldman.

Nul doute que le public sera au rendez-vous une nouvelle fois. L'an passé, le spectacle des Enfoirés diffusé le 6 mars 2020 avait réuni 8,69 millions de téléspectateurs, soit 43,5% du public de quatre ans et plus et 57,0% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un véritable carton d'audiences pour TF1 !

Rendez-vous sur TF1 dès 21h05 vendredi 5 mars 2021 afin de suivre le nouveau spectacle de la troupe, Les Enfoirés 2021 : à côté de vous.

Pour information, chaque vente d'un CD ou DVD du spectacle des Enfoirés permet aux Restos du coeur de distribuer 17 repas.