Les Enfoirés 2021 : Un célèbre humoriste et comédien rejoint la bande !

Sur Twitter, Michèle Laroque a révélé les coulisses du show. Les artistes sont arrivés à l'hôtel et ont directement été soumis à un test PCR. "En attendant les résultats des tests PCR, soirée très festive des Enfoirés avec plateau repas chacun dans nos chambres, expliquait l'actrice. Et pour la suite, tout est très règlementé. "On n'aura pas le droit d'aller faire une course ou quoi que ce soit. On va être ensemble, on va prendre que le bus, on va être qu'entre nous pour courir aucun risque et on va y arriver comme ça. C'est très important qu'on le fasse. On va tous se retrouver j'espère que le public sera solidaire", confiait-elle à RTL en décembre dernier.

Finalement, comme le prouve la story de Kev Adams, les artistes négatifs à la Covid-19 ont pu faire les premiers essayages de costumes en vue du spectacle qui se déroulera sans public pour la toute première fois dans l'histoire.