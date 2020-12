Top Chef : Un tournage sous haute sécurité... sanitaire

Ne surtout pas tomber malade ! C'est la nouvelle devise des équipes de Top Chef. Alors que la saison 12 est actuellement en tournage à Aubervilliers, rien n'est laissé au hasard pour éviter toute contamination au coronavirus. Pour cela, un protocole inédit et très strict a été mis en place.

Des pièces à 38 degrés maximum, du gel hydroalcoolique à tout bout de champs, changement de masques toutes les 4 heures, des flèches marquées au sol pour indiquer le sens de circulation, des panneaux pour rappeler en permanence les gestes barrières... Depuis déjà neuf semaines, voilà dans quelle ambiance se trouvent les candidats comme on l'apprend dans les pages de Paris Match. Un médecin a concocté spécialement pour le programme une "charte d'une quinzaine de pages afin d'assurer la sécurité de tous". Pour aller plus loin, il a été décidé que ceux qui rêvent de succéder à David Gallienne vivent "avant et pendant la durée du tournage reclus dans des chambres d'hôtel sans visite de leurs proches". En revanche, pas d'inquiétude du côté des cuisines puisque, comme le veut la profession, "les standards d'hygiènes de la restauration" ont toujours été appliqués.

Reste que ce tournage a une saveur bien différente, notamment pour l'animateur Stéphane Rotenberg, obligé de rester "seul dans sa loge" avec un panier-repas. "C'est lunaire ce qu'on vit ! Je ne peux même plus aller en régie... Ni goûter les plats", déplore-t-il avec amusement malgré tout. Seul réconfort : l'optimisme ambiant. "On a vraiment eu peur que les restrictions entachent l'humeur générale mais ça ne se ressent pas trop", a-t-il confié.

Comme Stéphane Rotenberg et le reste du staff, les membres du jury sont testés plusieurs fois par semaine. Et même s'ils sont négatifs à la Covid-19, interdiction totale de se toucher. "C'est dur, on se fait des check...", rapporte Michel Sarran. Et pour lui de lâcher avec humour : "Faites attention parce qu'un check de Philippe (Etchebest, ndlr) peut vous envoyer à l'autre bout de pièce".

Avec autant de précaution, les téléspectateurs pourront découvrir une nouvelle aventure au menu presque inchangé. Seule quelques épreuves ont donné du fil à retordre, comme celle de la boîte noire. Mais qu'on se rassure, tout a été "adapté".