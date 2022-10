Top Chef : Une finaliste de l'émission enceinte, son message fort aux femmes qui ont un métier prenant

Elle était l'une des candidates emblématiques de la saison 7 de Top Chef, en 2016. Coline Faulquier s'était hissée jusqu'en finale du célèbre concours culinaire. Depuis, elle a fait du chemin tant professionnellement que personnellement. Elle a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram, le 3 octobre 2022.

La jeune femme, qui aux dernières nouvelles était en couple avec un certain Julien Costa, a posté une photo sur laquelle on peut l'admirer en train d'assaisonner l'un de ses plats. Et les plus attentifs auront remarqué que Coline Faulquier a un ventre arrondi. La cheffe de 32 ans attend en effet son deuxième enfant comme elle l'a confié en légende. "Et si nous décidions que oui, nous pouvons avoir des enfants ! Toutes ces femmes que nous sommes avec des métiers prenants, compliqués, à responsabilités. Nous pouvons avoir une vie professionnelle ambitieuse et être épanouie en tant que maman ! Trop souvent, nous entendons les mêmes craintes. Ce ne sera pas facile, mais dans les yeux de ce bébé, c'est un avenir différent, intense, tendre et prenant que vous retrouverez", peut-on lire en légende.