Guide Michelin 2021 : Trois anciens Top Chef étoilés, Jean-François Piège rétrogradé

Lundi 18 janvier 2021, le Guide Michelin a décerné ses étoiles à l'issue d'une cérémonie qui s'est tenue virtuellement depuis la tour Eiffel à Paris et à laquelle seuls quelques chefs ont pu se rendre. Forcément, il a fallu revoir les critères cette année pour récompenser les meilleurs restaurants en raison de l'épidémie de coronavirus qui a empêché leur ouverture une bonne partie de l'année 2020. "Nos inspecteurs se sont adaptés pour être présents sur le terrain chaque jour où les restaurants ont pu ouvrir. (...) Avec le renfort de collègues internationaux, on a pu réaliser autant de repas que les années précédentes", a assuré Gwendal Poullennec, le directeur international des guides Michelin.

Ainsi, ce sont 57 établissements qui ont pu recevoir une nouvelle étoile. Alexandre Mazzia est le seul chef à avoir décroché sa troisième cette année avec son restaurant AM à Marseille. Deux restaurants ont suffisamment convaincus pour être récompensés une seconde fois, lesquels sont tenus par Cédric Déckert (La Merise, Laubach) et Hélène Darroze (Marsan, Paris). Enfin, ils sont 54 à avoir reçu leur première étoile. Et parmi les chanceux, on retrouve trois visages bien connus du grand public grâce à leur participation à Top Chef.

Top Chef, un véritable tremplin

En effet, Coline Faulquier est rentrée dans la cour des grands quatre ans après son aventure sur M6. La jeune cheffe est aux commandes du restaurant Signature à Marseille. Sur Instagram, elle n'a pas caché son émotion, prenant soin de remercier son équipe, son chéri mais aussi son parrain Michel Sarran. "Je remercie en particulier, un grand chef et grand homme, @michel_sarran pour son soutien indéfectible, car sans lui, Signature n'existerait pas aujourd'hui !", a-t-elle écrit.

Coline n'est pas la seule à être sur un petit nuage car Mory Sacko (Top Chef 2020) a lui aussi obtenu sa première étoile pour son restaurant MoSuke où il y propose une cuisine s'inspirant des gastronomies Africaine et Japonaise. "C'est aussi l'occasion de fêter le fait que nous soyons le premier restaurant ayant l'Afrique au menu (entre autres) distingué par le Guide Michelin en France, quelle fierté !", a-t-il d'ailleurs souligné à travers un post Instagram. Même scénario pour Baptiste Renouard qui a participé à l'émission en 2019. À 30 ans, il se hisse parmis les plus grands chefs grâce à son restaurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), L'Ochre. Comme ses confrères, il a pris le temps de partager son bonheur sur les réseaux. "Elle me touche au plus profond du coeur car nous n'avons pas fermer un seul jour et le combat mené par toute l'équipe en essayant de rester fidèle à nos valeurs ! Après quinze années de cuisine étoilée auprès de chefs qui m'ont tous marqués, deux ans d'ouverture elle arrive enfin !", s'est-il extasié.