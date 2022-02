Top Chef : Une candidate financièrement aidée par Michel Sarran en secret, révélations !

Elle en a fait du chemin depuis sa participation au célèbre concours culinaire de M6. En 2016, lors de la septième saison de Top Chef, les téléspectateurs ont découvert Coline Faulquier. Tout le long de l'aventure, elle a évolué – jusqu'à arriver en finale face à Xavier Pincemin, sacré gagnant – auprès de Philippe Etchebest , Hélène Darroze , Jean-François Piège et Michel Sarran, remplacé en 2022 par Glenn Viel. Et bien des années plus tard, la jeune cheffe a pu compter sur le soutien de l'un des chefs de brigade, comme raconté dans son portrait dans Libération ce mercredi 16 février 2022.

Après Top Chef, Coline Faulquier s'est lancée dans un gros projet avec son compagnon de l'époque. "J'ai suivi le père de mon fils : on a ouvert un resto dans un hangar des quartiers Nord de Marseille", confie-t-elle. Mais la jolie blonde de 32 ans n'est pas heureuse. Après un temps derrière les fourneaux, elle "trouve enfin le courage de [se] séparer de [son] compagnon". L'ex-couple continue de travailler ensemble pendant deux ans, jusqu'à ce que la jeune cheffe de 32 ans "regagne [sa] liberté".

Face à la rupture, l'ex-candidate de Top Chef n'avait qu'une certitude, et elle concernait son fils Enzo, né en 2013 : "Je ne voulais pas qu'il soit perturbé par la situation alors en dix jours j'ai déménagé et retrouvé une situation stable." Mais alors qu'elle cherche un nouveau poste, rien ne vient. C'est au détour d'une discussion avec Michel Sarran que Coline Faulquier a vu sa vie basculer. "Il a été catégorique : selon lui, il fallait absolument que j'ouvre mon propre resto, pour n'avoir de comptes à rendre à personne", se souvient-elle.

Michel Sarran, la bonne étoile de Coline Faulquier

La jeune cheffe trouve le local de ses rêves mais craint de ne pas faire le poids face aux autres investisseurs. Et c'est à ce moment que le célèbre chef toulousain intervient en bonne fée. "Si le seul problème c'est l'argent, moi je te le prête", lui lance-t-il au téléphone. "J'ai été très touchée par ce geste, qui plus est venant de quelqu'un que je n'avais pas trop revu depuis l'émission", raconte Coline Faulquier, qui a également bénéficié quelques temps plus tard de l'aide financière d'une amie. Une information (jusqu'alors gardée secrète) révélée trois ans après l'ouverture du restaurant en 2019.

Grâce à Michel Sarran, elle ouvre Signature, dans le huitième arrondissement de Marseille. Et très vite, l'établissement connait le succès escompté ! En effet, en janvier 2021, la jeune femme, déjà sacrée par Gault & Millau à deux reprises (Jeune talent en 2017 puis Espoir PACA en 2018) décroche sa première étoile Michelin ! "La cuisine, c'est toute ma vie. Etre mère aussi, déclare-t-elle. On m'a un jour dit qu'entre être cheffe ou mère, il fallait choisir. Je refuse ce dilemme alors je me donne à fond dans le boulot, mais je ferme le resto chaque week-end pour être avec mon fils." Aujourd'hui, elle espère poursuivre au rythme d'"un enfant, une étoile, un enfant, une étoile", rien que ça !