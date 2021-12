Michel Sarran viré de Top Chef et remplacé par Glenn Viel : les deux chefs en bons termes ? Il répond

La nouvelle est tombée le 31 août dernier : Michel Sarran ne fera pas partie de la prochaine et treizième saison de Top Chef. Juré culte de la compétition culinaire de M6 depuis sept ans, il en avait été le premier surpris. Et pour cause, la production ne l'aurait prévenu qu'avec un simple coup de fil. "Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au coeur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout", confiait-il lors d'une interview pour Le Parisien.

C'est désormais un nouveau visage qui entrera en guerre contre les autres chefs de brigades Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet. À savoir Glenn Viel. Une personnalité de choix dans le milieu de la cuisine car à seulement 41 ans, il est le plus jeune chef trois étoiles en France. En 2020, il a même été élu "chef de l'année" par ses compères. Les fans de Top Chef ont d'ores et déjà pu faire sa connaissance lors de la saison 12 lorsqu'il défiait les candidats. Mais pour l'heure, difficile encore pour eux de se faire à l'idée qu'il remplacera Michel Sarran. Ce dernier tient pourtant à ce qu'on réserve à Glenn Viel un bon accueil.

"C'est un chef talentueux. Je suis ravi pour lui. Il m'a quand même téléphoné. Ce n'était pas évident pour lui, surtout après la vague de témoignages des téléspectateurs, mais je ne lui en veux pas du tout", a-t-il assuré pour Ciné Télé Revue ce vendredi 17 décembre. Il faut dire que Michel Sarran ne sait que trop bien ce qu'est d'être le petit nouveau dans la bande de Top Chef. "J'espère qu'il restera lui-même et aura la même adhésion que celle que j'ai pu avoir. Quand je suis arrivé dans Top Chef, c'était moi-même pour remplacer quelqu'un. Désormais, j'ai tourné la page, je préfère regarder devant".

Et Michel Sarran a déjà plusieurs nouveaux projets ! Le célèbre chef de 60 ans a notamment intégré le casting d'Ici tout commence sur TF1 où il joue son propre rôle. Une reconversion inattendue qui est en revanche provisoire.