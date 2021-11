Michel Sarran viré de Top Chef : reconversion inattendue... sur TF1 !

La treizième saison de Top Chef se fera sans Michel Sarran, chef emblématique du concours culinaire de M6. La nouvelle est tombée fin août 2021 : le célèbre toulousain a été viré ! Moins de trois mois plus tard, le voilà en route vers de nouvelles aventures... sur la chaîne concurrente, TF1 !

C'est auprès de nos confrères du Parisien que l'ancien acolyte de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet dans Top Chef annonce la grande nouvelle : il intègre le casting d'Ici tout commence, série à succès de la Une. Rendez-vous dès la semaine prochaine au château du village gardois de Saint-Laurent-d'Aigouze où le chef fera ses premiers pas de comédien. "Sarah Farahmand, la productrice, m'a fait cette proposition. Et j'avoue avoir moi-même été surpris. Mais touché et excité à l'idée de faire quelque chose de différent, confie-t-il. Je ne me suis laissé qu'un court temps de réflexion. D'autant plus qu'il s'agit d'un personnage de composition mais sans réellement l'être, puisque je joue mon propre rôle."

Michel Sarran incarnera donc le président d'un jury dans l'institut de cuisine de la série. "Ce qui n'est pas loin de la réalité puisque, pendant le tournage, je vais devoir faire une pause pour aller remettre un prix. Et pour les textes, il y a moins de pression puisque les mots vont devoir être les miens", indique-t-il. Un nouveau projet qui ne durera a priori qu'un temps : "Ce n'est pas mon métier et j'ai aussi besoin de temps pour mes affaires. Ce n'est pas une reconversion professionnelle. Je veux juste prendre du plaisir. Et je ne prétends pas du tout à un rôle dans un grand film hollywoodien."

Ce nouveau départ après Top Chef, Michel Sarran l'attendait chez M6. En effet, Thomas Valentin, directeur des programmes de la chaîne, avait indiqué avoir "discuté d'autres projets de télévision" avec le chef, précisant que les téléspectateurs pourraient "tout à fait le retrouver sur les antennes de M6". "Ça ne s'est pas fait pour le moment. Mais la vie est longue. Je ne ferme la porte à personne, explique celui qui a été remplacé par Glenn Viel au sein du jury de Top Chef. Je n'ai pas de rancoeur particulière. C'était la fin d'une histoire, mais il n'y a pas d'animosité. Ça a été un peu difficile sur le moment, mais c'est digéré depuis." Une nouvelle page se tourne...