Michel Sarran viré de Top Chef : "Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?"

Top Chef veut faire peau neuve ! Michel Sarran quitte ses fonctions de juré après sept saisons. Après la surprenante annonce de son départ, le chef réagit dans une nouvelle interview. "Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?" ; le chef ne masque pas son incompréhension.

C'est avec le Parisien que Michel Sarran s'est entretenu suite à son éviction. Le chef deux étoiles de 60 ans a exprimé sa déception : "Ce n'est pas rien. " Top Chef ", c'est sept ans de ma vie. Même si on sait que toute histoire a une fin, ça fait un petit peu mal quand ça arrive. D'autant plus que je suis le seul du jury qu'on change. Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au coeur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui a motivé leur décision ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'ai pas eu de réponse. " Top chef " faisait partie de ma vie. Ça va faire un vide abyssal."

J'ai appris ça par un coup de fil.

Michel Sarran était évidemment prêt à continuer. "Peut-être pas dix ans. J'en ai 60. Je ne voulais pas finir en canne ou fauteuil roulant. Mais la dernière saison a été la plus belle, explique-t-il. Les audiences étaient bonnes et l'ambiance tellement forte. J'ai appris ça par un coup de fil. En tant que chef d'entreprise, je n'aurais pas fait comme ça. C'est la télé. Après, ils ont fait un choix."