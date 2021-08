Top Chef : Michel Sarran écarté du jury, l'identité de son remplaçant dévoilée

C'est une bien mauvaise nouvelle qu'a annoncée Michel Sarran à ses fans ce mardi 31 août 2021. À quelques mois du lancement de la saison 13 de Top Chef, il a révélé qu'il ne ferait pas partie de l'aventure avec ses pairs Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet. La fin d'une belle histoire pour le chef deux étoiles de 60 ans qui était aux commandes de la brigade jaune depuis 2015, soit depuis sept longues années.

"J'ai une annonce à vous faire, je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine. M6 ayant décidé de changer le jury, l'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer mais on se retrouvera certainement, à très bientôt", a-t-il déclaré en vidéo sur son compte Instagram.

Les réactions déçues ne se sont pas faites attendre en commentaires. "Ohhh non. Vous étiez le Chef le plus proche des candidats et naturel de l'émission", "Quel dommage de ne pas vous avoir choisi pour la prochaine saison", "J'espère qu'ils vont changer la couleur car la brigade Jaune sera toujours celle de Michel Sarran et la meilleure", "Oooh Michel vous allez nous manquer", peut-on lire entre autres.