Top Chef - Michel Sarran écarté : les réactions de Philippe Etchebest et Hélène Darroze

"Mon Michel, tu vas tellement me manquer sur le prochain tournage de Top Chef. Merci merci pour tous les bons moments que l'on a passés ensemble ces 7 dernières années. Que de bons souvenirs qui resteront à jamais dans mon coeur", a noté la maman de Quiterie et Charlotte (12 et 14 ans) sous une photo où on la voit avec son comparse.

En commentaires, Michel Sarran a répondu avec la même vive émotion. "Merci Hélène, vous allez me manquer aussi, j'en ai peur. Mais la vie ne s'arrête pas et on aura plein de choses à partager ensemble. J'en suis sûr, notre amitié n'est pas un exercice tv, elle est sincère et vraie."

Plus tôt dans la journée, le cuisinier originaire de Saint-Martin d'Armagnac (Gers) faisait part de la terrible nouvelle à ses abonnés. Dans une courte vidéo, il a déclaré : "J'ai une annonce à vous faire, je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine. M6 ayant décidé de changer le jury, l'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer mais on se retrouvera certainement, à très bientôt".

Malgré leur séparation, c'est certain, ces trois-là ne manqueront pas de se revoir en dehors des plateaux télé, autour d'une bonne assiette !