Top Chef : Un finaliste se sépare de sa compagne, elle quitte le restaurant !

C'est une nouvelle vie qui s'offre à Guillaume Pape, finaliste de la dixième saison de Top Chef en 2019. Samedi 28 août 2021, le jeune chef fait une grande annonce sur son compte Instagram. De quoi surprendre ses plus de 21700 abonnés sur le réseau social de partage d'images. Avec sa belle Marlène, c'est fini ! Et ce n'est pas tout...

L'acolyte de Samuel Albert, gagnant du concours culinaire de M6, prend la pose en costume, la barbe taillée et les cheveux coupés avec précision. Cette photo en noir et blanc témoigne de la folle perte de poids de Guillaume Pape et marque un grand changement dans sa vie. "L'Embrun ferme ses portes pour congés aujourd'hui et c'est le moment pour moi de vous dire que mon chemin personnel avec Marlène s'est séparé depuis quelques temps déjà, écrit-il en légende. Et maintenant nos chemins professionnel aussi. L'Embrun continue d'évoluer et moi avec."