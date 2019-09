Top Chef 2020 : Le nom du remplaçant de Jean-François Piège dévoilé

C'est fin juillet que Jean-François Piège a annoncé son départ de Top Chef, après dix ans dans le jury. "Jean-François Piège vient d'annoncer qu'il était temps pour lui de quitter Top Chef. M6 et Studio 89 tiennent à le remercier chaleureusement pour sa passion et son excellence. Nous le retrouverons prochainement sur M6 pour de nouvelles aventures", avait écrit la chaîne sur Twitter, le 20 juillet.

De son côté, Jean-François Piège s'était exprimé sur Instagram : "Après 10 ans, j'ai décidé qu'il était temps de dire au revoir à mon rôle de juré dans l'émission Top Chef. J'ai eu la chance de rencontrer plus de 160 candidats et de voir évoluer 10 gagnants à travers les saisons. 10 ans de rencontres, de challenges, et surtout de cuisine. Top Chef a été pour moi une aventure exceptionnelle que je n'oublierai jamais, merci à la chaîne M6 à la production studio 89 de m'avoir fait confiance pendant ces 10 saisons. L'aventure Top Chef a changé ma vie et à surtout permis à ce que la cuisine devienne accessible à tous, je suis si fier d'avoir contribué et d'avoir défendu un programme qui a révélé des passions et des vocations et mis en lumière le métier passionnant qui est le mien."