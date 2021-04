Top Chef : Un ex-candidat très aminci, l'avant/après bluffant !

Lors de l'édition 2019 de Top Chef, le niveau était très élevé, comme chaque année. Et c'est finalement Samuel Albert qui a remporté le célèbre concours culinaire de M6. Il s'est hissé jusqu'en finale face à Guillaume Pape, son grand allié de l'aventure. Ce dernier partage avec ses plus de 21 000 followers sur Instagram son quotidien de chef, après la télé. Et sur les dernières photos postées, Guillaume Pape s'affiche incroyablement aminci !

Le 29 mars 2021, sur le réseau social de partage d'images, le finaliste de Top Chef 2019 publie une photo de lui dans les cuisines de son restaurant, L'Embrun, situé à Brest. Face à une casserole géante, il zeste un citron. En veste de chef blanche et tablier bleu, Guillaume Pape affiche une silhouette très affinée depuis son parcours dans l'émission. Même son visage, avec une barbe bien fournie, semble changé.