Top Chef : Mariage d'un ex-candidat emblématique !

Le gagnant de Top Chef 2019 a publié des photos des mariés accompagnés de lui-même et de sa belle Monica avec l'inscription "Guillaume et Marlène, 7 mars 2020". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux couples semblaient ravis de poser à quatre. Costumes pour messieurs et tenues chic et blanches pour mesdames, les ex-participants à Top Chef 2019 et leurs amoureuses ont fait sensation. En commentaires, les internautes ont été nombreux à féliciter le jeune couple pour son union.

Avant de former un duo d'amoureux, Guillaume et Marlène se sont côtoyés derrière les fourneaux. Il y a quelques années, le jeune homme était chef de La Fontaine aux perles, grand restaurant situé à Rennes où travaillait également la belle Marlène. Depuis la fin de Top Chef 2019, Guillaume – avec qui Samuel avait partagé ses gains – a ouvert son propre établissement, L'Embrun, en plein centre de Brest, où il fait de nouveau équipe avec celle qui est désormais son épouse.

Toutes nos félicitations à Guillaume et Marlène !