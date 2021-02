Philippe Etchebest, père adoptif d'Oscar-Louis : ses rares confidences sur son fils

Philippe Etchebest s'est vite imposé dans le paysage audiovisuel français. Son franc-parler et sa détermination ont immédiatement plu dans Cauchemar en cuisine (diffusée depuis 2011). Il n'est donc pas étonnant que par la suite, on lui a donné les commandes d'Objectif Top Chef en 2014 et une place de juré dans Top Chef à partir de 2015. Si ses projets professionnels n'ont aucun secret pour ses fans, sa vie privée est davantage un mystère. Mais parfois, le chef de 54 ans accepte de se livrer un peu, notamment sur son fils adoptif Oscar-Louis (19 ans).

Durant plusieurs années, Philippe Etchebest n'a pas souhaité révéler que son fils avait été adopté. En 2015, à l'occasion d'une interview pour France Dimanche notamment, l'époux de Dominique s'était confié sur son rôle de papa aimant : "J'essaie d'être assez ferme, mais surtout le plus juste possible. Je ne suis évidemment pas aussi présent que je le souhaiterais, mais quand je suis là, j'y suis à 100%. J'assiste à tout ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s'il n'aime pas trop car je manque parfois un peu de patience ! C'est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j'essaie d'être le meilleur père possible."

Il a fallu attendre la publication de son autobiographie Je ne lâche rien (éditions Michel Lafon, sorti en août 2015) pour apprendre qu'Oscar-Louis a été été adopté en 2005 au Mexique. "La dimension émotionnelle de cette journée avait été d'autant plus inoubliable que, trente minutes avant le combat de Monshipour, j'avais reçu un coup de fil de l'ambassade du Mexique, qui confirmait, après des années d'attente, que Dominique et moi allions pouvoir adopter un petit garçon ! Je vous laisse imaginer la force explosive de ce cocktail d'émotions", a-t-il écrit.

Malgré tout, ses confidences sur le sujet se font rares. Mais lors du tournage d'Objectif Top Chef 2019, Philippe Etchebest a été très ému par Théo et ses parents. Ces derniers se sont confiés sur l'adoption de leur fils à Haïti, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir le chef. "Moi aussi j'ai adopté un petit garçon, vous voyez... Il avait 15 mois. (...) C'est dur, c'est compliqué, mais c'est une belle aventure. Pour nous c'était long, entre l'agrément jusqu'à la fin, ça a duré cinq ans. Cinq ans", a-t-il confié très ému. Puis, les téléspectateurs ont pu entendre sa voix-off préciser : "Normalement, je suis assez pudique sur ce sujet. Je n'ai pas vraiment pour habitude d'en parler. Mais j'avoue, de les voir ces trois-là, ça touche une corde sensible chez moi, difficile de ne pas être ému."