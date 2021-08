Philippe Etchebest, contre le pass sanitaire, se fait clasher par un confrère : "Il fait de la télé-réalité"

Depuis qu'il a été annoncé par Emmanuel Macron, le pass sanitaire fait débat. L'idée a notamment du mal à être acceptée par Philippe Etchebest qui s'en était d'ailleurs moqué en se grimant en gendarme à l'entrée de son restaurant à Bordeaux, le 23 juillet dernier. Une façon de témoigner de son mécontentement qui n'a pas fait l'unanimité.

Dans Le 20h de LCI, jeudi 5 août 2021, le restaurateur Xavier Denamur n'a pas mâché ses mots à l'évocation de son confrère. "Monsieur Etchebest fait de télé-réalité, moi je suis dans la réalité de l'entreprise. C'est deux mondes différents, il faut le savoir. Il fait ce qu'il fait à la télévision, c'est-à-dire qu'il fait du show mais la réalité c'est que ce pass sanitaire peut nous permettre d'éviter une nouvelle fermeture", a-t-il défendu.

Xavier Denamur a poursuivi en rappelant que Philippe Etchebest était au départ le premier à interpeller le gouvernement pour rouvrir au plus vite les restaurants. "Il a fait tout un speech, on l'a entendu parler au président, on l'a entendu dire 'faut rouvrir, faut rouvrir' et le jour où on lui dit de rouvrir, il ne veut pas", a lâché le propriétaire de cinq établissements à Paris. Une forme de mauvaise foi selon lui après les nombreuses aides dont leur profession a bénéficié.

"On a été soutenu massivement par le gouvernement, je crois que participer à faire que tout le monde joue le jeu de manière citoyenne, je pense que c'est un retour au niveau des contribuables, un retour sur l'investissement qu'ils ont fait sur nous", a-t-il estimé. Et d'ajouter : "Et puis, il faut savoir que ce pass sanitaire n'est là pour durer que peut être jusqu'à novembre. Si tout le monde est beaucoup plus vacciné, j'espère qu'on pourra ouvrir plus normalement."