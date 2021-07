Philippe Etchebest : Son restaurant ferme après des suspicions de Covid-19, il réagit

Coup dur pour Philippe Etchebest. Le juré de Top Chef (M6) a été contraint de fermer son restaurant bordelais Le Quatrième mur. "C'est avec tristesse et regret que nous vous informons de la fermeture de l'établissement pour quelques jours. Plusieurs cas de suspicions Covid-19 ont été déclarés au sein du personnel. Notre souci premier est la sécurité de tous et nous n'hésitons pas à appliquer le principe de précaution", indique le site internet du restaurant. Pour la première fois, le chef de 54 ans a réagi auprès de Sud Ouest.

Avec la recrudescence de cas de coronavirus, Philippe Etchebest se doutait que la saison estivale allait être compliquée. Mais il ne s'attendait sans doute pas à ce qu'une déconvenue arrive aussi vite. "Quand j'ai constaté que nous avions des suspicions de contamination au sein de notre personnel, je n'ai souhaité prendre aucun risque, pour notre personnel et notre clientèle. J'ai prévenu l'ARS et la médecine du travail, j'ai respecté le protocole, il en allait de ma responsabilité. Évidemment, cette situation ne m'arrange pas du tout car nous sommes au plus fort de la saison", a confié l'époux de Dominique à nos confrères de Sud Ouest.

Le restaurant sera ainsi fermé au minimum sept ou huit jours. Philippe Etchebest espère en tout cas ne pas dépasser les dix jours. Et pour ce faire, il a été intransigeant avec sa cinquantaine d'employés : "J'ai insisté auprès de mon personnel pour que l'ensemble des salariés se fassent tester et respectent la période d'isolement imposé. Car nous voulons reprendre dans les meilleures conditions possibles."

Malgré la crise sanitaire qui mis à mal de nombreux métiers, tels que les restaurateurs, et les règles que le gouvernement lui imposait, Philippe Etchebest n'avait pas perdu ni son mordant ni sont sens de l'humour. Pour preuve le 22 juillet, il contrôlait d'ores et déjà les pass sanitaires de ses clients... habillé en gendarme. Une initiative qui a bien fait rire ses fans.