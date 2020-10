Philippe Etchebest et sa femme unis et combatifs : rare apparition du couple

La bataille continue pour Philippe Etchebest. Depuis le début du confinement, le membre du jury de Top Chef ne cesse de tirer la sonnette d'alarme concernant les difficultés pour les restaurateurs à sortir la tête de l'eau. Pour son dernier combat, il a pu compter sur son épouse, la discrète Dominique.

Fin septembre, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé la fermeture totale des bars et restaurants à Aix-en-Provence, à Marseille et en Guadeloupe, et anticipée dans onze villes, dont Paris, pour quinze jours. Une nouvelle mesure qui a mis Philippe Etchebest hors de lui. "Pour le coup ça me met vraiment en colère. Les fermetures anticipées de restaurants ne vont pas freiner la propagation du virus c'est pas vrai", s'était indigné le chef de 53 ans au micro de BFM. Et il en avait rajouté une couche sur M6 : "Pourquoi Marseille, pourquoi Aix-en-Provence, pourquoi on demande aux restaurateurs de fermer ? On peut aller dans les écoles, on peut aller dans les supermarchés, on peut aller partout, il n'y a pas de problème... Mais chez nous, il y en aurait ? Non je ne comprends pas pourquoi, je suis désolé."

Philippe Etchebest soutenu par Dominique

La star d'Objectif Top Chef avait appelé les restaurateurs à manifester lors d'une interview pour France Info. "Vendredi 2 octobre à 11h45, j'invite tous les restaurateurs, les artisans à se rassembler devant leur établissement, leurs commerces avec un brassard noir et tout leur personnel parce que notre personnel, nos équipes sont concernés", avait-il déclaré. Tout en précisant que cela devait être une action pacifiste. Le 2 octobre dernier, Philippe Etchebest était donc devant son restaurant à Bordeaux Le Quatrième Mur, avec ses équipes. Son épouse Dominique était également à ses côtés le 9 octobre. Tous ont fait un concert de casseroles devant l'établissement, bien entendu, ils étaient masqués.

Cette manifestation était une fois de plus l'occasion de constater que Dominique est toujours présente pour épauler son mari dont elle partage la vie depuis vingt ans. Elle tient une place très importante dans la vie du chef puisqu'en plus d'être sa femme, elle est son agent, son assistante et sa conseillère. "Avec mon épouse, on est ensemble depuis très longtemps. Je la connais depuis 1994, ça fait vingt-six ans qu'on est ensemble et c'est quelqu'un sur qui je me repose beaucoup. On est très différents et à la fois très complémentaires. Elle est très posée et réfléchie et moi je suis tout le contraire. (...) Elle m'est indispensable", confiait Philippe Etchebest ému dans Sept à huit, le 20 septembre dernier.