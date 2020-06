Philippe Etchebest fusionnel avec Dominique : "Il l'appelle tout le temps"

Top Chef 2020, c'est terminé. M6 a diffusé a grande finale le 17 juin dernier, une saison remportée par David Gallienne. Depuis, les fans de l'émission culinaire sont triste de ne plus voir les candidats, ainsi que le jury. Mais le 24 juin, ils ont pu se consoler avec un documentaire consacré à Philippe Etchebest. L'occasion d'en apprendre plus sur le parcours du chef étoilé de 53 ans. Son couple avec Dominique a également été évoqué.

Depuis sa plus tendre enfance, Philippe Etchebest sait ce qu'il veut et fait tout pour l'obtenir. Sa détermination et son charisme lui ont permis de faire ses armes dans de prestigieux restaurants et de rapidement gravir les échelons. Comme tout le monde, le juré de Top Chef a parfois connu des coups durs. Mais il a toujours pu compter sur son épouse Dominique, qui partage sa vie depuis vingt-cinq ans.

Sa femme tient en effet une place importante dans sa vie parce qu'elle est également son agent, son assistante ou sa conseillère. Si Philippe Etchebest n'a pas souhaité que son épouse, ainsi que leur fils, apparaissent dans le documentaire, il a accepté que ses proches en parle. "Depuis plus de vingt ans, ils sont fusionnels avec Dominique. Vraiment. Je pense que Dominique a été un moteur pour sa carrière", a déclaré Michel Portos, chef et ami de Philippe Etchebest. Hélène Darroze, son amie avec laquelle il travaille dans Top Chef, a également assuré que leur relation était "assez extraordinaire" et qu'il a bien du mal à se passer d'elle : "C'est vrai qu'il y a une complicité, une admiration réciproque, une tendresse réciproque. Dix fois par jour il l'appelle Domi, hein ! Sur un tournage de Top Chef, Domi elle est de toutes les sauces. C'est toutes les cinq minutes, dès qu'il y a une pause... Le matin quand on commence de très bonne heure, dès qu'il sait qu'elle est levée, il l'appelle pour dire bonjour. C'est un couple très uni, très complémentaire, parce que souvent, Dominique le balance." De son côté, Michel Sarran a confié que sa femme l'apaisait quand il en avait besoin. Une relation aux petits oignons.