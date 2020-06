Philippe Etchebest : Déclaration d'amour à sa femme en pleine interview

Ce week-end, Philippe Etchebest était l'invité d'Isabelle Morizet dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Le chef étoilé, qui a alerté plusieurs fois Emmanuel Macron sur la situation catastrophique du milieu de la restauration, a bien sûr évoqué ce combat, mais aussi sa femme à qui il a fait une belle déclaration.

Depuis le début de la crise du coronavirus, le Meilleur ouvrir de France et juré de Top Chef s'investit énormément pour tenter de trouver des solutions pour sauver les restaurants. Un combat qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Pas plus tard que dimanche 14 juin 2020, il lançait un message à Emmanuel Macron en direct sur France 2. Mais le chef étoilé le sait, il doit faire attention à ne pas délaisser sa famille.

Sur Europe 1, il a fait savoir qu'il en avait conscience et en a profité pour passer un message à sa femme Dominique. "Il ne faut pas que je l'oublie, c'est mon épouse, qui est tout le temps à mes côtés et qui au-delà de me supporter, m'accompagne vraiment dans ce combat de manière très intense et je l'en remercie beaucoup et j'en profite pour lui dire que je l'aime", a-t-il tout simplement déclaré.

Femme de l'ombre, Dominique est tout simplement un pilier pour Philippe Etchebest. Et quand le chef dit qu'elle est tout le temps à ses côtés, il n'exagère pas. "Aujourd'hui, elle est à la fois mon agent, mon assistante, ma conseillère, celle qui gère, dans l'ombre, l'intendance et l'administratif de tous nos projets", avait-il confié au Figaro il y a quelques années. Et cela vingt-cinq ans que ça dure !