Philippe Etchebest : Son échange bref mais intense avec Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a décidé de prendre les devants. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses branches de métiers se retrouvent en cruel danger, c'est pourquoi le président se réunit depuis peu avec des porte-parole de renom. Après avoir traité le cas des intermittents du spectacle, l'époux de Brigitte Macron s'est attardé sur celui des restaurateurs. Un sujet brûlant qui fait régulièrement la une des médias, notamment grâce aux interventions musclées de célèbres chefs tels que Michel Sarran, Hélène Darroze ou encore Philippe Etchebest.

Ce dernier a d'ailleurs eu l'opportunité d'exprimer le fond de sa pensée sur le sujet lors de cette nouvelle réunion de crise menée par Emmanuel Macron et filmée par BFMTV. Et à en croire un premier extrait partagé sur Twitter, la vedette de Top Chef ne s'est pas laissé intimider par le chef de l'État, bien au contraire. Il a rappelé les objectifs premiers qu'il espère voir prochainement mis en place. "Écoutez Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, nous vous demandons de convoquer toutes les assurances afin de les pousser à faire action solidaire. Si vous avez besoin de mettre un petit coup de pression, vous pouvez compter sur moi. Je serai là ! Nous sortirons de cette période blessée, mais pas morts et vous pouvez être sûr Monsieur le Président que nous serons au rendez-vous de la reprise avec notre courage et notre force de travail", a-t-il déclaré. Un discours on ne peut plus sérieux d'une durée de quatre minutes qui a toutefois valu à Emmanuel Macron quelques timides sourires.

Mais son sérieux revenu, le président a fait preuve de fermeté. "Je sens votre impatience, je sais votre volonté d'ouvrir et de travailler, le pays en a besoin. Maintenant, on va se parler tous franchement, faut pas non plus avoir des pudeurs de gazelles comme diraient certains autres. Ce qu'on est en train de faire collectivement depuis le début de cette crise dépend d'une nationalisation des salaires, des charges et le reste... Donc je veux bien que l'État soit pas joli à voir lorsqu'il s'agit de monter au capital, mais l'État, vous faites tous appel à lui quand il faut payer tout le reste, et on est au rendez-vous parce qu'on veut que vous résistiez." Les négociations s'annoncent donc féroces et la réouverture des établissements encore incertaine...

La suite de ce documentaire exclusif sera à retrouver dès 20h50 sur BFMTV.