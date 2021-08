Hélène Darroze mère célibataire : elle évoque son choix d'adopter ses filles sans compagnon

On ne présente plus (M6) et cheffe reconnue – son restaurant parisien Marsan a obtenu deux étoiles, et son établissement londonien The Connaught a été décoré de trois étoiles cette année –, la femme de 54 ans a réussi professionnellement mais aussi personnellement. Libération dédie son portrait du jour dans son édition du 24 août 2021. Dans celui-ci, la star des fourneaux se livre sur ses filles et leur adoption.

Hélène Darroze est passionnée par son métier et y a dédié sa vie mais à l'approche de ses 40 ans, elle a souhaité concrétiser un rêve, celui de devenir mère. Elle a choisi l'adoption, projet qu'elle avait en tête depuis qu'elle est adolescente. "J'aurais bien voulu être enceinte aussi, mais à partir du moment où je n'avais pas un homme avec qui j'avais envie de construire ça..." confie-t-elle sans détour. Direction donc le Vietnam pour accueillir Charlotte (14 ans) et Quitterie (11 ans) dans sa vie, en 2007 et en 2009.

Encline à la confidence elle raconte au journal que l'aînée lui ressemble "dans tout ce qui est attention aux autres". "Ca lui fait peur parce qu'elle a pu avoir le sentiment d'être un peu bouffée par ça", poursuit-elle. Quant à Quitterie, elle la qualifie de "plus cool, plus légère" et elle "l'envie pour ça". La cheffe confie en effet avoir manqué de légèreté plus jeune.

Si l'adoption de ses filles a changé sa vie, Hélène Darroze raconte qu'elle lui a aussi permis de se faire une amie : Laeticia Hallyday. Ensemble, elles ont surmonté la complexité des démarches : "L'adoption nous a beaucoup rapprochées. C'est long, l'agrément, neuf mois, comme une grossesse. Elle m'a donné de bons conseils. La première réunion à la Ddass, je ne me suis dit que je n'y arriverais jamais, ils vous détruisent le moral ! Je l'ai appelée, elle m'a soutenue." Laeticia Hallyday et la mère de deux filles adoptées au Vietnam, Jade (17 ans) et Joy (13 ans).