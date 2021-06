Hélène Darroze : Soirée Top Chef au restaurant, avec ses filles Charlotte et Quitterie

Mercredi 9 juin 2021 était un grand jour pour Hélène Darroze. D'une part, il s'agit du jour de réouverture des salles de restaurants, fermées depuis de trop nombreux mois à cause de la Covid-19. D'autre part, M6 diffusait la grande finale de Top Chef 2021, remportée par son candidat Mohamed Cheikh. La célèbre cheffe a choisi de célébrer ces deux événements de taille en une seule et même soirée.

Pas question pour Hélène Darroze de rater la finale de Top Chef ni de louper la réouverture de son établissement Jòia, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Alors, elle a fait d'une pierre deux coups. Elle qui appelait, comme M6, à aller au restaurant plutôt que de regarder la finale du concours culinaire a fait les deux ! La camarade de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet a visionné le tout dernier épisode de cette douzième saison de Top Chef au sein même de son établissement.

Dans la salle de son restaurant, Hélène Darroze a installé une télévision pour l'occasion. Et elle n'était pas la seule à avoir les yeux rivés sur l'écran, impatiente de voir qui de Mohamed Cheikh ou Sarah Mainguy remporterait Top Chef. Des clients, fidèles téléspectateurs, mais aussi et surtout ses deux filles Charlotte (14 ans) et Quitterie (11 ans) étaient au rendez-vous.

"Il n'y a qu'à voir comment nos yeux pétillent au dessus de nos masques pour comprendre combien nous étions heureux ce soir! Presque 8 mois de fermeture... et ce soir @joiaparhelenedarroze vivait à nouveau! Merci à mes équipes !", lance la chef juge sur Instagram en légende d'une photo d'elle et son équipe en cuisine.