Top Chef 2021 : "Ne regardez pas la finale", la folle demande de M6 aux téléspectateurs !

"Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet s'étant beaucoup impliqués pour leurs collègues et confrères durant toute la crise de la Covid, il nous a semblé important d'appuyer leur combat et de les accompagner pour ce jour important pour tous les restaurateurs", a expliqué la chaîne à l'AFP. Les participants à Top Chef sont aussi dans le coup : "Les candidats de l'émission relaieront aussi toute la journée des messages pour inciter les Français à retourner au restaurant."

En pleine course aux audiences, M6 peut se permettre un tel appel à ses téléspectateurs. En effet, cette saison de Top Chef a réuni 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 17,2% de l'ensemble du public. Un superbe score qui n'est que la suite logique, finalement. En effet, depuis son lancement en 2010, le célèbre concours culinaire est un véritable succès !