Top Chef 2021 : Mohamed et Sarah en finale, Matthias éliminé "à la place du con" !

Dernière ligne droite avant la grande finale de Top Chef 2021 ! Matthias Marc, Sarah Mainguy et Mohamed Cheikh sont tous les trois encore en lice et à égalité. Mais à l'issue de l'épisode diffusé ce mercredi 2 juin 2021 sur M6, l'un d'entre eux est éliminé et l'identité des deux finalistes est révélée ! Résumé de cette folle soirée présentée, comme d'habitue, par Stéphane Rotenberg.

"C'est visé ?" : Sarah déstabilisée par Matthias

La semaine dernière, Mohamed a challengé ses camarades sur le thème des macaronis farcis et Sarah a proposé une épreuve à base de quatre ingrédients seulement, un os à moelle, un oursin, des agrumes et du pollen. Ce soir, c'est au tour de Matthias de mettre en difficulté ses acolytes. Il les met au défi de travailler un seul et même produit de A à Z, dans une seule assiette. Ce produit mystère, c'est un agneau de lait entier !

Sarah, pas du tout à l'aise, en veut à Matthias. "C'est visé, c'est ça ?", lui lance-t-elle. Et le maître de l'épreuve de nier ! De son côté, Mohamed semble confiant mais craint qu'une heure et demi ne soit pas assez... "C'est à la limite du réalisable", estime-t-il.

Matthias, qui découpe sa viande en très peu de temps, propose un agneau en trois cuissons. Sa recette est la suivante : épaule confite, carré, selle et gigot rôtis au beurre, rognons snackés, oignons, condiment herbes, jus oignon-romarin-ail. En pleine épreuve, Philippe Etchebest ne peut résister et se fait un petit casse-croûte avec un morceau d'agneau cuit par son candidat. Aussi, sur les conseils de son chef, Matthias passe ses rognons au barbecue.

L'agneau ne fait pas peur à Mohamed. Il propose une épaule confite aux épices, un gigot cuit à la braise, un carré et une selle poêlés au beurre, un jus d'agneau et un caviar d'aubergines. Pour ce qui est de la cuisson des rognons, le candidat n'a pas encore d'idée...

Sarah se lance dans la préparation d'un gigot rôti au four, d'une épaule braisée, d'un carré mariné et grillé au barbecue, d'une selle rôtie au beurre, d'un rognon poêlé et d'un jus d'agneau. Côté garniture, elle propose un oignon confit, des cébettes glacées ainsi que des poireaux pochés au thym. Idée de génie : Sarah réalise également un tartare d'agneau !

Sarah et Matthias ex-aequo, Michel Sarran tranche

Lors de la dégustation, Michel Sarran est accompagné du chef doublement étoilé Olivier Nasti, seul chef auréolé des prestigieuses cinq toques Gault et Millau en 2020, inventif et véritable amoureux des produits des terroirs français.

Avant le verdict, Mohamed craque. Il fond en larmes face à Hélène Darroze, à qui il raconte son parcours difficile. Parti d'une cité, il a été sous-estimé par beaucoup et se retrouve aujourd'hui en demi-finale de Top Chef. Matthias est ému en écoutant un message de son père et d'autres chefs, Sarah retrace son parcours avec Paul Pairet et elle aussi droit à de tendres encouragements de chefs étoilés.

Roulement de tambour, l'heure de la grande annonce est arrivée. Mohamed soulève la cloche et découvre un cercle vert : il est en finale ! Matthias et Sarah doivent être départagés par Michel Sarran. Après réflexion, le chef qualifie Sarah. Matthias est donc éliminé. Coup dur pour lui qui indiquait plus tôt dans l'épisode que la troisième place du concours est "celle du con"...