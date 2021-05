Top Chef 2021 : Grosse dispute entre Sarah et Paul Pairet, le ton monte, égalité avant la finale !

Après l'élimination de Pierre Chomet la semaine dernière, ils sont trois à disputer les demi-finales de Top Chef 2021 sur M6. Mohamed Cheikh, Sarah Mainguy et Matthias Marc espèrent chacun succéder à David Gallienne, grand gagnant de la saison précédente. Et c'est face à deux chefs triplement étoilés qu'ils doivent désormais faire leurs preuves ! Aussi, les trois candidats se lancent à tour de rôle des défis. Résumé de la soirée présentée par Stéphane Rotenberg et aussi marquée par l'anniversaire de Philippe Etchebest !

Sarah et Paul Pairet en guerre : le ton monte !

Mohamed, Matthias et Sarah imposent chacun leur tour une épreuve à leurs camarades. Le but étant pour les challengés de battre l'initiateur du thème qui ne peut pas marquer de point, mais s'ils font mieux, ses camarades en gagnent un.

Mohamed commence et demande à Matthias et Sarah de lui proposer leur version du macaroni farci avec deux étages et deux sauces au minimum, un plat qui a donné du fil à retordre à Mohamed durant sa carrière.

La recette de Mohamed : macaronis, farce artichaut-champignons-foie gras-truffe, jus de volaille truffé et sauce albufera. Il bluffe Hélène Darroze qui semble très confiante sur cette épreuve.

De son côté, Sarah est moins sereine. Elle avoue à Paul Pairet ne pas être emballée... Il la motive, mais la candidate continue à dire qu'elle ne sait pas quoi faire et que cela l'énerve. Le ton monte légèrement avec le chef. "Ma patience a des limites, la façon dont tu réagis ça ne va pas le faire", lance Paul Pairet. Elle s'excuse, mais le chef est à son tour agacé. L'ambiance s'apaise et Sarah se lance dans sa recette. Elle prépare des cannelloni aux macaronis, une farce champignons-épinards, une sauce oignon-fenouil, une émulsion roquette-cerfeuil et des pickles de rhubarbe.

Matthias connait bien les macaronis, il en a travaillé pendant longtemps en cuisine... Il se lance alors dans la préparation suivante : macaronis, farce céleri-foie gras-persil-cerfeuil, béchamel et comté, sauce de volaille crémée, jus de volaille truffé.

Mohamed a attendu la toute fin d'épreuve pour cuire ses macaronis et les farcir. Une stratégie pour éviter d'être copié par ses camarades. Mais il galère et finit son dressage à la dernière seconde.

Christophe Baquier, grand spécialiste des macaronis et chef triplement étoilé, et Michel Sarran, qui n'a plus de candidat à coacher, dégustent les assiettes des candidats. La première place est pour... Sarah ! Mohamed et Matthias suivent. La candidate obtient alors son premier point.

Mohamed, Matthias et Sarah à égalité

Sarah propose à Matthias et Mohamed de ne travailler que quatre produits : un os à moelle, un oursin, des agrumes et du pollen. Les candidats n'ont pas accès au garde-manger, mais peuvent utiliser les épices et crèmes de leur choix. En 1h30, la mission est proposer un dessert !

La recette de Sarah : gaufre sarrasin-os à moelle, sucre de pollen, marmelade clémentine et pollen, glace clémentine, caramel d'oursin, sauce agrumes. Après discussion avec Paul Pairet, elle ajoute un morceau d'os à moelle sur sa gaufre, "comme une crème brûlée".

Mohamed, un peu perdu et encore déstabilisé par sa défaite, lance plusieurs préparations avant de voir la lumière. Il propose un crumble d'os à moelle, un crémeux pollen, de la langue d'oursin, un caramel d'oursin, une ganache chocolat blanc et citron ainsi qu'un condiment clémentine.

Enfin, Matthias, habitué à exceller sur les desserts, se lance à son tour. Le jeune chef travaille un crémeux oursin-citron, une tuile au pollen, un jus de clémentine, oursin et os à moelle, un caramel os à moelle et pollen et des agrumes frais. Coup dur : il rate sa tuile... et en recommence une !

Place à la dégustation avec Romain Meder, connu pour ses associations peu communes dans l'assiette, et Michel Sarran. Le duo a donné la première place à Mohamed, qui gagne un point et égalise avec Sarah. Matthias arrive en deuxième position, gagne un point aussi et peut encore se battre pour sa place en finale.

Désormais les trois candidats sont à égalité. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épreuve imposée de Matthias et connaître les noms des deux finalistes de Top Chef 2021.