Hélène Darroze : Une "vie de fou" qui lui laisse peu de temps avec ses filles

n'a que peu de temps pour ses filles Charlotte et Quiterie (13 et 11 ans). Malgré la situation sanitaire critique, le premier confinement était donc une bouffée d'oxygène pour la cheffe étoilée âgée de 53 ans.

C'est dans son appartement parisien de la rive gauche qu'Hélène Darroze était confinée avec ses filles. "Un cadeau du ciel" pour elle qui ne peut accorder que peu de temps à Charlotte et Quiterie en temps normal, à cause de son travail très prenant. "D'habitude, mes filles quittent la maison avant moi pour aller à l'école. Alors le matin, on se dit bonjour et je me recouche un peu. Généralement, j'essaie de rentrer à la maison avant le service du soir pour passer un petit moment avec elles. Mais c'est toujours en coup de vent. Nous ne prenons pas de petit-déjeuner ensemble, ni les repas sauf pendant le week-end et en vacances", a-t-elle reconnu auprès de nos confrères de Gala.

Le confinement lui a donc permis de "stopper complètement [sa] vie de fou" pour se concentrer sur l'essentiel : sa famille. Hélène Darroze a pu les aider pour leurs devoir, cuisiner avec elles ou regarder des séries. Des "moments de partage uniques". Le joyeux trio a aussi pu regarder Top Chef. "Une première pour moi, je n'avais jamais vu une émission !", a assuré l'acolyte de Michel Sarran, Philippe Etchebest et Paul Pairet.

C'est donc un confinement dans la joie et la bonne humeur qu'Hélène Darroze a vécu avec ses filles. Seule ombre au tableau : elle a contracté le coronavirus en début de confinement. En plus de la perte de goût et de l'odorat, elle avait un gros mal de tête qui l'empêchait de se lever. Fort heureusement, elle a pu compter sur Charlotte et Quiterie pour la chouchouter. "Après le déconfinement, mes filles étaient très tristes. Elles auraient bien voulu que cela dure un peu plus", a-t-elle conclu.

