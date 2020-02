Hélène Darroze : Sa fille Quitterie bientôt dans Top Chef ?

Entre Marsan et Jòia à Paris ou The Connaught à Londres, Hélène Darroze ne chôme pas. Elle a en plus accepté de revêtir pour la sixième fois le costume de jurée de Top Chef dans l'édition qui débutera le 21 février 2020, sur M6, au côté de Philippe Etchebest, Michel Sarran et du nouveau venu, Paul Pairet. Quand elle n'est pas au travail, la cheffe de 52 ans endosse son rôle de maman. Un quotidien sur lequel elle s'est confiée auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

Alors qu'elle n'avait que 14 ans, Hélène Darroze songeait déjà à devenir maman. Un rêve qui s'est réalisé en 2007 avec l'adoption de Charlotte, puis de Quitterie en 2009, au Vietnam. "J'ai toujours voulu être mère, que ce soit de manière biologique ou via l'adoption. La vie a fait que je me suis tournée vers la seconde option, et c'est au retour de mon deuxième voyage en Inde que j'ai décidé de lancer les procédures d'adoption. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette démarche. C'est une façon de donner la vie autrement et c'est, de toute évidence, ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie", a expliqué l'amie de Laetitia Hallyday (et marraine de Joy Smet).

Si elle est très prise par son travail, Hélène Darroze tente parfois de faire profiter ses filles de ses déplacements. Dès que possible, elle les emmène à Londres, où elles ont vécu jusqu'en 2015. Et à Pâques, elles s'envoleront pour San Francisco : "Je profite d'aller cuisiner avec Dominique Crenn [une cheffe bretonne établie à San Francisco, NDLR] pour découvrir, avec elles, la Californie."

Mes filles aiment beaucoup faire à manger avec moi

Sa passion pour la cuisine, Hélène Darroze l'a transmise à l'une de ses filles. La principale intéressée pourrait d'ailleurs participer un jour à Top Chef, dans le cas où l'émission existe encore : "Quitterie m'a confié, il y a trois ans, qu'elle voulait devenir cheffe 'pour être candidate dans Top Chef' Pour l'instant, elles aiment beaucoup faire à manger avec moi et elles ont un fin palais. En revanche, dans la famille, celui qui pourrait se destiner à la cuisine, c'est Baptiste, le fils de mon frère. Il a 15 ans et a déjà un vrai talent."

En attendant, Hélène Darroze poursuit ses nombreux projets. 2020, elle la voit "comme l'année de la structuration et du retour au calme". Pourtant, elle a plusieurs projets sur le feu : "Je commence à prospecter pour dupliquer Jòia à Londres. J'aimerais aussi trouver plus de temps pour La Bonne Étoile, l'association que nous avons fondée avec Laeticia Hallyday, car elle gère beaucoup plus que moi ces temps-ci. Et j'aimerais aussi reprendre l'écriture de Dessine-moi un salsifis, un livre pour enfants que j'ai commencé il y a deux ans, qui me tient beaucoup à coeur, et surtout à mes filles."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 17 février 2020.