Joy Hallyday a déjà 13 ans ! Les déclarations d'amour ardentes de sa soeur Jade et de Laeticia

Vivre en te regardant grandir est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait

C'est en tout cas ce qu'indiquent les gros ballons, couleurs bronze, installés par maman auprès du gâteau ! Sur une vidéo partagée par Laeticia Hallyday sur les réseaux sociaux, on aperçoit Joy, tout sourire, face à une farandole de desserts et d'étincelles, entourée de sa maman, de sa grande soeur et de son nouveau beau-père, le réalisateur Jalil Lespert. "Joyeux anniversaire ma Joyou d'amour, écrit Laeticia. Il y a 13 ans, tu venais au monde et en même temps tu allais bouleverser nos vies. 13 ans de câlins de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite. Tu as tant rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses. Et c'est 13 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans. Je voudrais que tu saches que vivre en te regardant grandir est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. C'est 13 ans d'un amour sans limite et sans condition... Je t'aime jusqu'à la lune."