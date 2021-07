Laeticia Hallyday échange un tendre baiser avec Jalil Lespert sous le soleil des Caraïbes

L'heure des vacances a enfin sonné ! Et qui dit vacances dit amour et gros câlins. Après de multiples escapades dans le sud de la France, et notamment dans la région natale de Laeticia Hallyday, la jeune veuve s'est envolée avec son fringant boyfriend Jalil Lespert en direction de destinations plus paradisiaques. Tradition oblige, c'est sur l'île de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, que le couple a élu domicile. Alors que le séjour devait être essentiellement consacré à la famille, les amoureux profitent, pour l'heure, de la plage en amoureux et entres amis.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont effectivement passé de jolis moments en compagnie de l'inénarrable Sandra Sisley, comme il est possible de le constater sur les réseaux sociaux. Depuis quelques heures, l'épouse festive de Tomer Sisley plonge la tête la première en compagnie de ses complices dans le délice des eaux bleues locales. Mais quand vient l'heure de s'isoler, les tourtereaux savent savamment prendre leur envol. Ils ont été aperçus ensemble, sur le sable chaud, en train d'échanger de tendres baisers... images à l'appui !