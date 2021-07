Laeticia Hallyday et Jalil Lespert dans le sud avec leurs filles : première grande photo de famille !

En voilà une étonnante famille recomposée... Après huit petits mois de relation avec Jalil Lespert, Laeticia Hallyday a convié sa moitié à passer quelques jours de vacances avec sa famille dans le sud de la France. Et surprise, certains de leurs enfants respectifs sont de la partie ! Ce 7 juillet 2021 sur Instagram, la veuve de Johnny a fièrement affiché son bonheur familial.

Alors qu'ils profitaient d'une journée sur la plage de Palavas-les-Flots, Laeticia Hallyday et ses proches ont volontiers pris la pose pour immortaliser cette réunion de famille inédite. La veuve de 46 ans, originaire de Béziers, pose d'abord avec sa mère Françoise Thibaut et écrivant : "Retour aux sources. Les racines". Vient ensuite une photo de groupe avec toute la bande de vacanciers : Margaux Thibaut (la demi-soeur de Laeticia Hallyday) et son petit-ami DJ, Françoise Thibaut et son mari Pierre, Jalil Lespert et sa fille aînée Gena (17 ans), Laeticia Hallyday et sa fille Joy (12 ans).

Manquent à l'appel les deux autres enfants de Jalil Lespert : Aliosha (14 ans), l'autre enfant qu'il partage avec son ex Bérangère Allaux, et Kahina (10 ans), la fille née de ses amours avec Sonia Rolland. Jade Hallyday (16 ans), l'aînée de Laeticia et Johnny, brille également par son absence. Serait-elle restée à Paris, où elle profite de soirées entre amis depuis plusieurs jours ?